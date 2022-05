Insieme per la pace, Catini: «Serata importante con tanta partecipazione»

Massimiliano Catini, tecnico della Lazio Women, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel durante la serata “Insieme per la pace”

Massimiliano Catini, tecnico della Lazio Women, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel durante la serata “Insieme per la pace“.

INSIEME PER LA PACE – «Questa è una serata importante, è bello vedere tanta partecipazione, con persone che prestano la loro faccia per un evento come questo».