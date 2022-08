Infortunio Zaniolo, Cruciani: «Non sono i gufi a sperare in qualcosa di serio, ma...»

Giuseppe Cruciani, giornalista e noto tifoso della Lazio, ha commentato la frecciatina lanciata da Zaniolo dopo l’infortunio

Zaniolo ha lasciato il campo dell’Olimpico prima del triplice fischio, per un infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno tre settimane. Il giocatore, però, appena uscito ha lanciato una frecciatina sui social, chiamando “gufi” gli eventuali haters.

A dire la sua sull’episodio è stato Giuseppe Cruciani, durante la puntata di Pressing su Italia 1:

«Non sono i gufi quello che speravano in qualcosa di più grave, quelli sono gli imbecilli. Non ha scritto niente di male, ma non condivido questa cosa di abbassarsi a quel livello. Io sono tifoso della Lazio, ma mi dispiace molto per l’infortunio di Wijnaldium e non augurerei mai qualcosa di grave a Zaniolo».