Formello
Infortunio Zaccagni, il capitano anticipa il rientro? Ecco cosa emerge
Infortunio Zaccagni, il numero 10 biancoceleste lavora per mettersi a disposizione di Sarri: rientro anticipato? Ecco cosa emerge
Ottime notizie per il mondo biancoceleste e per Maurizio Sarri. Il recupero di Mattia Zaccagni procede a passi da gigante, regalando una ventata di ottimismo in un momento cruciale della stagione. Il capitano della Lazio, fermo ai box dalla fine di gennaio, sembra finalmente pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra.
L’infortunio alla spalla per Zaccagni
Il numero 10 laziale era stato costretto allo stop a causa di una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome. Un infortunio fastidioso che ha obbligato il biancoceleste a saltare appuntamenti pesanti contro Genoa e Juventus in campionato, oltre alla sfida di coppa contro il Bologna. Come riportato da Il Messaggero, il calciatore ha lavorato duramente in queste settimane per accorciare i tempi, dimostrando una determinazione feroce nel voler tornare ad aiutare i compagni.
La tabella di marcia per il rientro di Mattia Zaccagni
Il countdown è ufficialmente iniziato. Se i prossimi controlli clinici daranno un esito positivo, Mattia Zaccagni potrebbe essere a disposizione dell’allenatore già nel giro di dieci giorni. Un recupero fondamentale che permetterebbe alla Lazio di ritrovare estro, dribbling e, soprattutto, quel fiuto per il gol che caratterizza l’esterno azzurro.
Coppa Italia: l’obiettivo fissato da Mattia Zaccagni
C’è una data cerchiata in rosso sul calendario: il 4 marzo. In quel giorno è prevista l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, e la presenza dell’esterno è data ormai per certa. Sarà quello il palcoscenico ideale per ritrovare il capitano al 100%, pronto a trascinare la squadra verso un traguardo prestigioso.
