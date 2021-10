Infortunio Zaccagni, giocatore sulla strada del recupero: Inter nel mirino

Infortunio Zaccagni, il giocatore è tornato ad allenarsi con un protocollo personale: punta il rientro contro l’Inter

Buone notizie per Sarri. Dopo il sospiro di sollievo tirato per Immobile, risposte positive arrivano anche da Zaccagni. L’esterno – che stava iniziando a ritagliarsi qualche spazio in avanti – è stato fermato da un problema muscolare prima dell’appuntamento col Cagliari, oggi però si è visto correre sul campo di Formello.

La sosta per la Nazionale, inoltre, lo aiuterà per recuperare al meglio e tornare disponibile – presumibilmente – per la sfida casalinga contro l’Inter.