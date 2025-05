Infortunio Vlahovic, le condizioni dell’attaccante della Juve: ci sarà contro la Lazio?

In casa Juve si sta ancora cercando di capire quelle che sono le reali condizioni fisiche di Vlahovic, in dubbio per il prossimo match

La Lazio sta preparando la prossima sfida di campionato in programma contro l’Empoli, con la squadra di Baroni che dovrà prestare attenzione anche al match successivo contro la Juve.

I bianconeri sono ancora alle prese con la gestione di alcuni infortunati e tra questi c’è anche l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, ancora fermo ai box dopo l’infortunio subito. Stando a quanto emerso in queste ultime ore, il numero 9 della Vecchia Signora si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe rientrare nella lista dei convocati per il match contro il Bologna. Molto probabile quindi, vederlo in campo nel prossimo match contro la Lazio.