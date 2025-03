Infortunio Tavares, le ultime sulle condizioni del laziale

Infortunio Tavares, a pochi giorni dalla sfida di Nations League con la Danimarca ecco le ultime sulle condizioni del biancoceleste

Archiviata la giornata di campionato che ha visto perdere in modo roboante la Lazio contro il Bologna, per i biancocelesti e i club è tempo di lasciar spazio alle Nazionali e agli impegni di Nations League. Baroni per questa sosta, spera di non ricevere ulteriori notizie negative riguardo gli infortuni, e sperare invece nei recuperi tra cui Tavares.

Il calciatore è partito per il Portogallo per rispondere alla chiamata di Martinez, ma il ct ha il dubbio di schierarlo o meno contro la Danimarca. Il biancoceleste infatti quest’oggi non ha sostenuto col gruppo l’allenamento e ha effettuato una seduta in palestra