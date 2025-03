Infortunio Tavares, l’esterno torna a Formello! Le ultime

Infortunio Tavares; l’esterno portoghese Nuno della Lazio è tornato a Formello in anticipo: le condizioni del giocatore biancoceleste in vista della prossima sfida

La Serie A si fa ancora più complessa dopo il 5-0 subito dalla Lazio contro il Bologna, ma l’intenzione degli aquilotti non è certo quella di arrendersi e attendere la prossima stagione. I capitolini vogliono provare a lottare per la Champions League e, per farlo, avranno bisogno di tutte le carte possibili da giocare.

In tal senso, arriva una buona notizia da Formello, dopo l’infortunio Tavares è tornato a casa e non parteciperà ai prossimi impegni della Nazionale. Il giocatore di proprietà dell’Arsenal potrà quindi riposare e prepararsi al meglio per i prossimi incontri in maglia biancoceleste.

«Nuno Tavares è stato dichiarato non idoneo dalla Health and Performance Unit per i quarti di finale della Nations League. Il difensore ha presentato dei problemi che gli impediscono di recuperare in tempo per la partita contro la Danimarca. Nuno Tavares torna al club dove continuerà il suo recupero».