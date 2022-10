Infortunio Spinazzola: lesione muscolare, torna nel 2023

Spinazzola si è fermato durante l’ultimo allenamento a Trigoria e non prenderà parte alla trasferta di Verona

Brutte notizie per Jose Mourinho in vista della trasferta di domani in casa del Verona. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Spinazzola, che si è dovuto fermare durante l’ultimo allenamento a Trigoria per una lesione muscolare. Al posto dell’ex Juventus giocherà Zalewski.

Spinazzola rischia di tornare quindi nel 2023 dopo la sosta per la Coppa del Mondo. Praticamente certa l’assenza al derby di domenica prossima.