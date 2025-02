Infortunio Sommer, il portiere dell’Inter salta la sfida di Coppa Italia contro la Lazio: il comunicato

Infortunio Sommer: l’esito dell’operazione alla mano per il portiere dell’Inter: ci sarà per la sfida contro la Lazio in Coppa Italia? Il comunicato

L’infortunio rimediato da Yann Sommer è la notizia più negativa degli ultimi giorni in casa Inter. L’estremo difensore, nel corso dell’allenamento di ieri, si è procurato la frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Un infortunio che lo terrà fermo ai box per circa 3-4 settimane, facendogli saltare diverse sfide tra campionato, Champions League e Coppa Italia contro la Lazio. Ma non solo, come annunciato dal club nerazzurro, il portiere svizzero nella giornata di oggi si è anche sottoposto ad una operazione chirurgica per risolvere la frattura al dito della mano. Di seguito il comunicato del club.

IL COMUNICATO – «Nel pomeriggio di oggi Yann Sommer è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas Pio X di Milano, ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. L’intervento è perfettamente riuscito. Sommer, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa nella prossima settimana».