Infortunio Rovella, il giocatore riprende il suo posto oggi

Infortunio Rovella, in vista della gara contro il Bologna Baroni può tirare un sospiro di sollievo visto che potrà avere a disposizione il giocatore

Ci siamo è praticamente tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio di Bologna tra la squadra emiliana e la Lazio di Baroni. Il tecnico ne è certo perchè arrivano delle ottime notizie riguardo i recuperi dei giocatori.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore biancoceleste potrà contare sul rientro in campo di Rovella, il quale è stato fuori nelle recenti tre gare delle aquile e ora è pronto a riprendere il suo posto a centrocampo affianco a Guendouzi, e a rispondere alla chiamata di Spalletti per gli impegni dell’Italia in Nations League