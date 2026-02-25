Infortunio Rovella, il chirurgo che l’ha operato: «Gli servono 3 mesi, è stato sfortunato»

Infortunio Rovella, nella giornata odierna il chirurgo che l’ha operato alla spalla ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo percorso di recupero

Nicolò Rovella ha subito un intervento chirurgico per la riduzione e stabilizzazione della frattura della clavicola. L’operazione, durata circa 45 minuti, è andata a buon fine, come confermato dal dottor Giovanni Di Giacomo, che lo ha operato. Il chirurgo ha sottolineato che, sebbene l’intervento sia di routine, non è frequente nel calcio.

Parlando per il Corriere dello Sport, ha descritto la situazione di Rovella: «Per noi è un intervento di routine, ma nel calcio è meno frequente, dovranno essere rispettati i tempi biologici necessari per un infortunio di questo tipo. Tempi di recupero? In linea generale si parla di circa tre mesi. Il ritorno agli allenamenti in gruppo è previsto intorno al secondo mese, mentre servirà un ulteriore periodo prima di poter tornare a giocare e affrontare i contrasti in partita».

Infortunio Rovella, protocollo di recupero e aspettative per il futuro

Nicolò Rovella dovrà indossare un tutore per la spalla per circa 25 giorni, fino al 19 marzo. Dopo questa fase, inizierà un percorso riabilitativo sotto la supervisione dei fisioterapisti della Lazio, che seguiranno un protocollo specifico. Come aggiunto dal dott. Di Giacomo: «Sono professionisti molto esperti, e abbiamo già concordato un protocollo specifico che prevede lavoro in palestra, in piscina e altre fasi progressive. Il calcio è uno sport di contatto, ma le problematiche più comuni sono legate a ginocchia e caviglie, mentre le fratture di clavicola sono circostanze più rare».