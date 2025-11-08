Infortunio Rovella, quando torna il centrocampista della Lazio? Gli addetti ai lavori sono preoccupati per quel motivo - Lazio News 24

Infortunio Rovella: il centrocampista biancoceleste si avvicina al rientro, ma i tempi restano incerti

Manca sempre meno al tanto atteso ritorno di Nicolò Rovella in campo, dopo un lungo periodo di stop a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai riflettori. Il giovane centrocampista della Lazio ha dovuto affrontare la pubalgia, un problema che lo ha costretto a scegliere una terapia conservativa per risolvere la situazione. Nonostante il recupero stia procedendo bene, non sono ancora chiari i tempi esatti per il suo rientro ufficiale.

L’infortunio di Rovella ha messo alla prova il suo impegno e la sua determinazione, ma i segnali di miglioramento sono evidenti. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali provenienti da Formello, il centrocampista biancoceleste ha fatto significativi progressi nelle ultime settimane e ha iniziato a correre di nuovo con il pallone. Questo passo in avanti conferma che il suo recupero procede nella giusta direzione, ma la Lazio preferisce non accelerare i tempi, per evitare ulteriori complicazioni che potrebbero rallentare il suo ritorno in campo.

Nel frattempo, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per la prossima partita contro l’Inter a San Siro, ma l’infortunio di Rovella non gli permetterà di essere disponibile per questa sfida. L’allenatore biancoceleste dovrà fare a meno del centrocampista, ma il suo rientro è ormai imminente, seppur non immediato. La Lazio, infatti, ha deciso di non forzare i tempi, permettendo a Rovella di completare il suo percorso di recupero in modo sicuro e graduale.

Per quanto riguarda la sua possibile data di ritorno, è probabile che Rovella possa tornare a disposizione dopo la sosta, quando avrà avuto più tempo per migliorare la sua condizione fisica. La sosta potrebbe anche permettergli di fare ulteriori progressi e di ritrovare una condizione ottimale. Sarà fondamentale per lui riuscire a recuperare pienamente dalla pubalgia, per poter dare il massimo con la maglia biancoceleste e mettere in campo tutte le sue qualità, tanto attese dai tifosi.

In definitiva, nonostante l’incertezza sulla data del rientro, la notizia più positiva è che Nicolò Rovella sta migliorando giorno dopo giorno e il suo rientro sembra ormai dietro l’angolo.

