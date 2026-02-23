Infortunio Rovella, operazione in corso per il giocatore della Lazio: stagione finita

Infortunio Rovella, il centrocampista centrale di Maurizio Sarri ha chiuso in anticipo questa stagione a causa del grave infortunio alla spalla

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, si è sottoposto in questi minuti a un’operazione per la frattura scomposta della clavicola destra, riportata durante il match contro il Cagliari. Come riportato da Il Messaggero, il giocatore ha subito un forte impatto a inizio secondo tempo, che lo ha costretto ad uscire dal campo con evidenti segni di dolore.

Infortunio Rovella, stagione chiusa in anticipo

Il centrocampista, che ha iniziato da titolare il match contro il Cagliari, ha dovuto interrompere il suo ritorno in campo proprio nel momento cruciale. La diagnosi, arrivata immediatamente dopo l’incidente, ha confermato la gravità del danno: “frattura scomposta della clavicola destra”. Il giocatore è stato prontamente trasportato in ospedale per esami diagnostici, che hanno confermato la necessità di un intervento chirurgico.

Possibile ritorno solo a maggio: la stagione è ormai compromessa

Con l’operazione già in corso, la stagione di Nicolò Rovella sembra ormai compromessa. A meno di miracoli, il centrocampista non rientrerà in campo, la sua presenza nel finale di campionato appare altamente improbabile. La Lazio dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, che aveva iniziato a ritrovare il suo posto da titolare dopo il lungo stop post-derby di settembre.

L’infortunio arriva in un momento delicato della stagione per la Lazio, che dovrà fare affidamento su altre risorse per coprire la sua assenza in mezzo al campo. La squadra di Maurizio Sarri dovrà affidarsi al solo Danilo Cataldi come regista, un altro duro colpo per i biancocelesti.