Infortunio Rovella, intervento chirurgico completato! La nota del club biancoceleste
Infortunio Rovella, intervento perfettamente riuscito nel pomeriggio odierno! Il comunicato della società
Sul fronte infermeria arrivano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di Nicolò Rovella, il quale nella giornata odierna si è sottoposto a un intervento chirurgico. Tutti i dettagli li trovate nel comunicato stilato dalla società che vi riportiamo di seguito:
COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.
L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste».
Infortunio Rovella, intervento chirurgico completato! La nota del club biancoceleste
