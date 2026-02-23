Connect with us

News

Infortunio Rovella, intervento chirurgico completato! La nota del club biancoceleste

Published

1 minuto ago

on

By

Rovella
Rovella

Infortunio Rovella, intervento perfettamente riuscito nel pomeriggio odierno! Il comunicato della società

Sul fronte infermeria arrivano importanti aggiornamenti in merito alle condizioni di Nicolò Rovella, il quale nella giornata odierna si è sottoposto a un intervento chirurgico. Tutti i dettagli li trovate nel comunicato stilato dalla società che vi riportiamo di seguito:

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.

L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste».

Calciomercato Lazio LIVE: il grande retroscena su Rovella!

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×