Infortunio Rovella, il centrocampista ci sarà col Milan? Cosa filtra da Formello

Infortunio Rovella, Sarri spera di recuperare il centrocampista per la gara contro il Milan: le ultime da Formello

Come riferito dal Corriere dello Sport, le prossime ore saranno decisive in casa Lazio per capire se Nicolò Rovella sarà a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di venerdì sera all’Olimpico contro il Milan.

Il centrocampista italiano ex Monza è alle prese con una fastidiosa pubalgia che sembra però essere in miglioramento: la speranza del tecnico toscano è quella di averlo almeno in panchina.