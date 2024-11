Infortunio Romagnoli, fuori dopo il primo tempo di Lazio Bologna. Cosa è successo

Infortunio Romagnoli, il difensore biancoceleste esce anzitempo dal terreno di gioco durante il match con il Bologna: la situazione

Non cambia il parziale tra Lazio–Bologna, con entrambe le squadre ancora ferme sullo 0-0 ma a tenere banco però è la situazione Romagnoli che tiene in ansia Baroni. Secondo quanto riporta Dazn durante la telecronaca, l’ex difensore del Milan ha riscontrato un problema di carattere fisico che non gli ha consentito di proseguire la sfida, e al suo posto è entrato Gigot