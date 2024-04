Infortunio Provedel, il portiere getta la spugna in vista del derby? TUTTE le novità sul portiere

Infortunio Provedel, il portiere deve alzare bandiera bianca in vista del derby di sabato contro la Roma. Le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, non ci sono solo le condizioni di Mattia Zaccagni ad agitare i pensieri di Igor Tudor in casa Lazio.

Il tecnico croato, in vista del derby di sabato 6 aprile contro la Roma, dovrà fare a meno anche di Ivan Provedel. Il portiere, pur essendo in miglioramento dall’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Udinese, non è ancora pronto. In porta toccherà ancora al greco Mandas.