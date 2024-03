Infortunio Provedel, la Lazio si stringe accanto al proprio portiere: il post social – FOTO

Infortunio Provedel: la Lazio ha dedicato un bel messaggio social al proprio portiere dopo il problema alla caviglia

In casa Lazio, oltre al momento difficile acuito dalla sconfitta di ieri sera contro l’Udinese all’Olimpico, c’è grande preoccupazione per le condizioni di Ivan Provedel, uscito per un problema alla caviglia rimediato nell’assalto finale e dopo un contrasto fortuito con Castellanos.

La Lazio, con un bellissimo post sui propri profili social, si è stretta accanto al proprio portiere.