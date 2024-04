Infortunio Provedel, ecco quando il portiere potrebbe tornare in campo: le ultime sulle condizioni del biancoceleste

Nei box della Lazio c’è anche Ivan Provedel, per la distorsione alla caviglia riportata negli ultimi minuti della gara con l’Udinese.

Non è stata ancora riassorbita e, sottolinea il Corriere dello Sport, i tempi per il recupero sono molto più lunghi. Si era detto che forse avrebbe avuto la chance di rientrare per l’incontro col Genoa, in programma il 19 aprile, ma non sarà così. Il portiere salterà, oltre al derby, la Salernitana e la gara con i liguri e il rischio è che possa essere out anche per la semifinale di ritorno in Coppa Italia.