Infortunio Praet, il centrocampista non ci sarà contro la Lazio

Infortunio Praet: il centrocampista si è fermato nel match contro il Sassuolo e i controlli hanno evidenziato l’entità dello stop

La vittoria contro il Sassuolo di giovedì ha rilanciato il Torino, ma c’è stata anche una nota stonata: l’infortunio di Praet. Il giocatore salterà la sfida di giovedì con la Lazio.

Il centrocampista si è sottoposto ieri ad alcuni esami che hanno evidenziato un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati, ma sicuramente non rientrerà per scendere in campo contro gli uomini di Sarri.