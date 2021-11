Infortunio Pereyra, il centrocampista rischia di saltare la Lazio

Infortunio Pereyra: il centrocampista ha lasciato il campo dopo pochi minuti di Udinese-Genoa: presenza con la Lazio a rischio

Tegola per Gotti e per l’Udinese. Infatti, dopo circa 15 minuti della sfida con il Genoa Roberto Pereyra è stato costretto a lasciare il campo. Per il centrocampista problema alla spalla sinistra, accusato dopo essere caduto in terra in seguito ad un contrasto.

Secondo quanto riportato da Dazn, per il bianconero, in ospedale per accertamenti, dovrebbe trattarsi di una lussazione alla clavicola. La sua presenza nella sfida con la Lazio, in programma giovedì, è a fortissimo rischio.