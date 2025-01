Infortunio Patric, soluzione d’emergenza. La Lazio ora pensa questo su Hysaj e Marusic: cosa può succedere

Infortunio Patric, adesso la Lazio pensa alla soluzione d’emergenza. Cosa può succedere con Hysaj e Marusic: le ultime novità

In casa Lazio c’è apprensione per le condizioni di Patric, a rischio operazione e quindi, di conseguenza, a rischio di un lungo stop. Per sostituire lo spagnolo si pensa anche a possibili soluzioni d’emergenza per tamponare la falla dietro.

Come scrive Il Messaggero, i biancocelesti stanno pensando di reintegrare Hysaj, spostando di conseguenza Marusic nel ruolo di centrale aggiunto. A meno che non arrivi qualche volto nuovo sul mercato.