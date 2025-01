Infortunio Patric, lo spagnolo scalpita per il rientro. Ultimi controlli poi la Lazio spera: ecco quando può tornare

Infortunio Patric, il difensore spagnolo scalpita per tornare in campo dopo lo stop. Ultimi controlli in programma: ecco quando può tornare

In casa Lazio è ansia per le condizioni di Patric, che in questi giorni dovrà fare gli ultimi controlli per l’inspessimento al tendine del malleolo in quel di Barcellona, prima di poter capire quando tornare in campo.

Secondo il Corriere dello Sport, la speranza dello spagnolo è quella di tornare in gruppo gradualmente settimana prossima, per rientrare poi tra i convocati per la gara con il Monza in programma il prossimo 9 febbraio.