Infortunio Patric, Sarri sorride: le ultime sulle condizioni del difensore

Infortunio Patric, Maurizio Sarri può sorridere: il difensore è pianamente recuperato dopo il problema alla spalla accusato contro il Lecce

Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo in vista della Supercoppa Italiana per quanto riguarda le condizioni di Patric.

Il difensore della Lazio, uscito contro il Lecce per un problema alla spalla, è pienamente recuperato e sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter in semifinale.