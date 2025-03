Infortunio Castellanos, la situazione in vista di Bologna

Infortunio Castellanos, a poche ore dalla partita contro gli emiliani le ultime sulle condizioni dell’ex Girona: la situazione attuale

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è finita, questo pomeriggio la Lazio sarà di nuovo in campo per la partita delicatissima contro il Bologna fondamentale per la zona Champions. Ma ci sarà Castellanos contro gli emiliani? A far chiarezza a riguardo è il Corriere dello Sport

Il quotidiano spiega che il calciatore non risulterebbe essere ancora al 100 % delle sue condizioni, e non ha partecipato alle prove tattiche in allenamento. Il Corriere conclude aggiungendo che la decisione finale sulla presenza dell’ex Girona verrà presa a pochi minuti dalla partita, con Baroni che valuterà se schierarlo 20-25 minuti oppure meno.