Infortunio Nuno Tavares, le condizioni del portoghese sono da monitorare: verso la panchina contro il Bodo, le ultime

Condividi via email

In casa Lazio si stanno studiando le ultime sulla formazione da mandare in campo nella sfida di domani contro il Bodo

La Lazio sta preparando la sfida di domani contro il Bodo Glimt, dove in palio ci sarà il passaggio del turno alle semifinali di Europa League. Ancora dubbi di formazione per Baroni, che sta pensando di lanciare la coppia d’attacco composta da Dia e Castellanos per ribaltare lo 0-2 dell’andata.

Difficile invece, vedere Nuno Tavares dal primo minuto, dato che stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport non avrebbe ancora recuperato al meglio la condizione fisica. Per lui si prospetta soltanto una panchina, con la possibilità di rivederlo in campo nel match contro il Genoa.