Infortunio Milinkovic Savic: le condizioni del giocatore in ottica derby

Infortunio Milinkovic Savic, il serbo si è sottoposto ad un intervento per risolvere la frattura al naso: le sue condizioni

45 minuti in campo col setto nasale fratturato, l’immediata operazione chirurgica e adesso la speranza di non perdere la colonna del centrocampo. Milinkovic Savic tiene alta la preoccupazione in casa Lazio, soprattutto in vista dell’importantissimo rush finale di campionato, ma soprattutto in ottica derby.

A fare il punto sulle condizioni delo ragazzo, è stato Simone Inzaghi che, a Lazio Styla Channel, ha spiegato: «Milinkovic ha avuto l’altro ieri l’intervento al naso: è stata una brutta frattura e sicuramente non ci sarà domani. Speriamo di recuperarlo per sabato, ma dobbiamo aspettare di vedere come reagirà il ragazzo all’intervento».

