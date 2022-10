Infortunio Marusic, il terzino lascia il campo in lacrime dopo una botta alla testa

Infortunio Marusic, il terzino è uscito dal campo tra le lacrime dopo un duello aereo. Da valutare le sue condizioni

Un altro contrasto aereo, un’altra caduta: non si tira mai indietro Marusic, neanche quando c’è da metterci la testa. E dopo aver rimediato qualche punto di sutura contro il Napoli, oggi ha dovuto chiamare il cambio.

Al minuto 58, è rimasto a terra dopo un duello in aria con Nico Gonzalez. La situazione però è sembrata subito più preoccupante: prima è rientrato in campo – dove è rimasto una manciata di minuti – poi ha chiesto di uscire. Il terzino ha raggiunto la panchina tra le lacrime, lamentando forti giramenti di testa: possibile che necessiti di nuovi controlli in Pronto Soccorso.