Infortunio Luis Alberto: Sarri ha un piano verso il derby. Le ultime

Infortunio Luis Alberto: dopo la gestione della giornata di ieri, oggi ci sarà il provino decisivo: il piano di Sarri

Come riferito dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha un piano preciso per quanto riguarda Luis Alberto in vista del derby di domani contro la Roma.

Lo spagnolo, uscito con un fastidio ai flessori dalla gara col Feyenoord, non è ancora al top ma dopo la gestione di ieri oggi Sarri conta di riaggregarlo al gruppo e di lanciarlo dal primo minuto contro Dybala ottimismo. Resta la prudenza in casa Lazio ma c’è ottimismo. Il Mago ci sarà.