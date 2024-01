Infortunio Isaksen, giornata decisiva per il danese: cosa filtra sulle sue condizioni

Infortunio Isaksen: oggi giornata decisiva per capire se l’esterno danese sarà a disposizione di Sarri per il derby

In casa Lazio, oltre alle condizioni di Zaccagni, c’è grande attenzioni anche allo stato di salute di Gustav Isaksen, uscito malconcio dalla sfida di domenica contro l’Udinese.

Il classe 2001 ha accusato una distorsione alla caviglia: sono state escluse lesioni ma è presente un piccolo edema. Per questo, come riferito dal Corriere dello Sport, se dovesse rendersi disponibile per il derby di domani partirebbe sicuramente dalla panchina.