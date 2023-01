Infortunio Immobile, oggi il giorno decisivo: possibile panchina con la Fiorentina

Ciro Immobile coltiva il desiderio di andare in panchina contro la Fiorentina: oggi il test decisivo dopo l’infortunio alla coscia

Quella di oggi sarà una giornata decisiva per Ciro Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il positivo test di ieri, con l’attaccante che ha svolto l’intero allenamento in gruppo esclusa la partitella finale, oggi ci saranno nuovi esami per valutare lo stato della coscia dopo l’infortunio contro il Sassuolo seguiti dal provino decisivo sul campo.

La panchina contro la Fiorentina diventa un’opzione sempre più concreta: Immobile punta a fare uno spezzone contro i Viola per poi presentarsi tirato a lucido nella gara del prossimo 2 febbraio in Coppa Italia contro la Juventus.