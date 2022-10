Infortunio Immobile, Mario Giunta consola i Fantallenatori: arriva la risposta di Ciro

Mario Giunta, noto giornalista di Sky, ha incoraggiato tutti i Fantallenatori dopo l’infortunio di Immobile: la replica di Ciro

L’infortunio di Ciro Immobile rappresenta una grossa tegola non solo per la Lazio ma anche per tutti i fantallenatori. A questo proposito il giornalista Mario Giunta, intervenuto sui propri profili social, ha consolato tutti coloro che avevano puntato sull’attaccante della Lazio al Fantacalcio.

Pronta la replica dello stesso Immobile: «Torneremo amico mio…grazie».