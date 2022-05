Infortunio Immobile, presenza con la Juve in dubbio: oggi sarà in campo?

L’infortunio di Immobile tiene in ansia Maurizio Sarri in vista della Juventus: il giocatore oggi tornerà ad allenarsi?

L’infortunio di Immobile tiene in ansia Maurizio Sarri in vista della Juventus. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi a Formella, ma non si sa se il giocatore scenderà in campo.

Come sottolineato da La Repubblica, la distorsione alla caviglia destra non sembra ancora risolto del tutto e quindi la sua presenza con i bianconeri non può non essere in dubbio. Ciro ieri era agli Internazionali di tennis, ma l’allarme è già scattato.