Infortunio Immobile: le condizioni dell’attaccante in vista dello Spezia

Infortunio Immobile, l’attaccante è alle prese con un edema alla coscia. Nei prossimi giorni farà altri esami e per lo Spezia…

Immobile ci ha provato, ma rischiare non avrebbe avuto senso: stasera Ciro non sarà a Budapest per dare una mano all’Italia di Roberto Mancini. I risultati degli esami hanno fermato l’attaccante (l’edema alla coscia non si è ancora riassorbito), ma adesso è Sarri ad avere il fiato sospeso: potrà contare sul suo bomber per il prossimo tour de force?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Immobile si sottoporrà a una nuova risonanza magnetica, nel frattempo svolgerà un programma specifico di recupero e non tornerà a correre prima di giovedì. Il Capitano – conoscendolo – difficilmente sventolerà bandiera bianca, ma intanto è da ritenere in dubbio per la gara di domenica.