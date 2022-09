Infortunio Immobile, domani il giorno decisivo: out con lo Spezia?

Domani potrebbe essere il giorno decisivo per capire il recupero dall’infortunio di Immobile e le sue possibilità di esserci con lo Spezia

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’attaccante, alle prese con un edema al bicipite femorale della coscia destra, si sottoporrà a una risonanza magnetica. Quest’ultima dovrebbe chiarire se c’è un rischio stiramento o se, al contrario, c’è stato un completo riassorbimento, il quale gli consentirebbe di tornare ad allenarsi. Insomma, i tempi di recupero ci sarebbero tutti, ma non è necessario forzare. Il rischio sarebbe quello di un infortunio ben più grave, che costringerebbe Sarri a rinunciare al suo bomber in settimane cruciali per la stagione biancoceleste.