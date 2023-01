Infortunio Immobile, Ciro a disposizione con la Fiorentina? Le ultime

Ciro Immobile sta sempre meglio dopo l’infortunio alla coscia rimediato contro il Sassuolo: possibile panchina contro la Fiorentina

Procede spedito il recupero di Ciro Immobile dall’infortunio alla coscia patito contro il Sassuolo. Come riportato da Repubblica edizione romana, il centravanti lavora per essere disponibile almeno per la panchina nella gara del 29 gennaio contro la Fiorentina.

Successivamente Immobile partirebbe titolare nella gara di Coppa Italia del prossimo 2 febbraio contro la Juventus, valida per i quarti di finale.