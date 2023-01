Infortunio Immobile, che tegola per Sarri: ecco il possibile rientro

Infortunio Immobile, l’attaccante biancoceleste ha riscontrato una lesione che lo costringerà a stare ai box

Non ci voleva per Sarri in vista non solo del Bologna ma anche della gara di campionato contro il Milan di martedì prossimo. Ciro Immobile che è uscito anzitempo dalla sfida contro il Sassuolo per infortunio ha riscontrato una lesione dopo gli esami effettuati.

L’attaccante biancoceleste dovrà star fermo per 15-20 giorni, e di conseguenza salterà come detto il Bologna, il Milan e anche la sfida contro la Fiorentina. Le sue condizioni saranno valutate per l’eventuale quarto di finale.