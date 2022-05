Infortunio Immobile, l’attaccante non si allena

Le sensazioni negative sono pienamente confermate: Immobile non si allena con il resto della squadra in quel di Formello

Le sensazioni negative sono state pienamente confermate nel primo pomeriggio di oggi: Immobile non si allena con il resto della squadra in quel di Formello. L’infortunio alla caviglia tiene quindi ai box l’attaccante nella seduta odierna.

La sua presenza con la Juventus è a fortissimo rischio. Ciro potrebbe riposare almeno per altri due o tre giorni, provando a tornare sul campo nella giornata di sabato. Il bomber, come ha ammesso lui stesso, vorrebbe stringere i denti, ma non resta che attendere come evolveranno le sue condizioni.