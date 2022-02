Infortunio Ibrahimovic, lo svedese può saltare anche la Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dall’infortunio. Lo svedese potrebbe saltare anche la sfida di Coppa Italia con la Lazio

Zlatan Ibrahimovic è uno dei tanti assenti con cui deve fare i conti il Milan. Il problema al tendine sta dando più noie del previsto allo svedese.

Ed ecco che, come riportato da Il Corriere della Sera non l’attaccante potrebbe non saltare soltanto il derby. Infatti la sua presenza è a rischio anche per la sfida di mercoledì prossimo contro la Lazio, valida per i quarti di Coppa Italia.