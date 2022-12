Infortunio Ibrahimovic, prosegue il recupero dello svedese: out con la Lazio?

Zlatan Ibrahimovic sta ultimando il recupero dall’infortunio al ginocchio: lo svedese difficilmente ci sarà con la Lazio

Anche Zlatan Ibrahimovic è stato convocato da Stefano Pioli per il ritiro di Dubai. Ecco le ultime sulle condizioni dello svedese.

Come riferisce stamattina Tuttopsort, l’attaccante rossonero sta entrando nella parte finale della fase fisioterapica con l’obiettivo di essere inserito in lista Champions e tornare in campo ai primi di febbraio. Difficilmente dunque il classe ’81 sarà a disposizione dei rossoneri per la sfida del 24 gennaio contro la Lazio.