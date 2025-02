Infortunio Hysaj, il retroscena: quella frase del terzino fa temere il peggio. Cos’è successo

Infortunio Hysaj, spunta un retroscena relativo a quanto accaduto al calciatore albanese durante la partita: i dettagli

Si sta per calare il sipario su Cagliari–Lazio, con i biancocelesti che con questa vittoria proseguono la loro corsa alla zona Champions, ma per Baroni spunta una tegola non indifferente. Si tratta di Hysaj, il quale ha lasciato anzitempo il campo per infortunio e spunta un retroscena a riguardo.

Nel momento dell’uscita dal campo, Hysaj mimava la rottura della fibra muscolare e faceva fatica ad appoggiare il piede, e quindi si tratta di un problema al bicipite femorale della coscia sinistra.