Infortunio Hysaj, ci sarà o no per Fiorentina Lazio? Si va verso una scelta

Infortunio Hysaj, l’esterno ci sarà o no per Fiorentina Lazio di domani? Si va verso una scelta sulla sua convocazione

Tra i tanti giocatori in casa Lazio che erano in dubbio per una chiamata in vista di domani c’era anche Elseid Hysaj. L’albanese aveva riscontrato qualche problema nella gara col Toro, tanto che aveva dovuto abbandonare il campo dopo 45 minuti.

Il giocatore, scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbe superato in pieno quel problema ed ora sarebbe abile e arruolabile per entrare nella lista dei convocati biancocelesti.