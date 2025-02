Infortunio Hysaj, tegola per la Lazio! Problemi per il terzino: cambio forzato per i biancocelesti

Infortunio Hysaj, tegola per la Lazio! Problemi per il terzino albanese e cambio forzato per Baroni: sostituzione nei biancocelesti

Problemi in casa Lazio dopo un’ora di gioco, con Baroni costretto al cambio forzato. Fuori Elseid Hysaj, fin lì uno dei migliori in campo ed autore dell’assist per il provvisorio 1-0 firmato da Zaccagni.

L’albanese è finito a terra, chiamando l’intervento dello staff medico. Per lui nulla da fare e cambio forzato per il problema muscolare, al suo posto dentro Gigot. Anche da Cagliari arrivano altri problemi per l’infermeria.