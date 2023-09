Infortunio Giroud, il francese ci sarà con la Lazio? Ultime

Olivier Giroud, attaccante del Milan, dovrebbe essere regolarmente presente nella sfida del prossimo 30 settembre contro la Lazio

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni di Olivier Giroud, infortunatosi nel corso dell’ultimo match disputato con la nazionale francese.

Dopo gli esami strumentali sono stati esclusi traumi o lesioni alla caviglia. L’attaccante del Milan tornerà oggi in Italia e nei prossimi giorni si metterà a lavoro per provare ad esserci nel derby contro l’Inter. Le sensazioni sono positive ma prevale la prudenza. La gara con la Lazio non sembra a rischio.