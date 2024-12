Infortunio Gila, problemi per il difensore della Lazio: costretto al cambio. Al suo posto Gigot

Infortunio Gila, il difensore biancoceleste non è stato in grado di continuare il match contro l’Inter ed ha lasciato il posto a Gigot

Il primo cambio della Lazio arriva al 28′ minuto di gioco a causa dell’infortunio di Mario Gila. Il difensore biancoceleste, come riportato da Dazn, ha accusato dei giramenti di testa e non è stato in grado di continuare la partita contro l’Inter.

Baroni è stato costretto ad effettuare la sostituzione e ha deciso di mettere in campo il francese Samuel Gigot.