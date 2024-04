Infortunio Felipe Anderson, SVOLTA a sorpresa! L’ha comunicato a Tudor, cosa succede in Lazio Verona

Infortunio Felipe Anderson, arriva la svolta: il brasiliano sarà regolarmente presente nella sfida di questa sera contro il Verona

Come riporta Il Messaggero, ci sono ottime notizie in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Felipe Anderson dopo il problema all’alluce accusato contro la Juve in Coppa Italia.

Il brasiliano, che ieri ha svolto l’intero allenamento di rifinitura, ha rassicurato Tudor e scenderà regolarmente in campo questa sera contro gli scaligeri collezionando la presenza consecutiva numero 145 dal ritorno a Formello targato estate 2021.