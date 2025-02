Infortunio Dia, scontro con Izzo e va ko: Baroni non rischia e lo sostituisce, le ultime

Infortunio Dia: l’attaccante lascia il campo nel primo tempo dopo uno scontro con Izzo. Ecco come sta e chi è entrato al suo posto

Apprensione per Boulaye Dia: al 36′ di Lazio Monza l’attaccante si è scontrato con Armando Izzo nell’area brianzola: scontro di gioco duro, ma non irregolare in cui l’attaccante senegelese finisce con il prendere un pestone.

Baroni non vuole rischiare e fa subito il cambio: al suo posto entra Pedro. Come riportato da DAZN si tratta di una botta alla parte esterna del piede: il calciatore si è immediatamente tolto lo scarpino e ha applicato del ghiaccio sul piede gonfio. Nelle prossime ore seguiranno altri accertamenti.