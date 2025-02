Infortunio Dia, oggi la risonanza alla caviglia: filtra questo verso Lazio Napoli. Le sue condizioni

Infortunio Dia, oggi la risonanza alla caviglia per l’attaccante senegalese della Lazio: cosa filtra verso la sfida al Napoli

Boulaye Dia si sottoporrà oggi ad una risonanza magnetica alla caviglia, così da capire meglio le sue condiizoni dopo la botta ricevuta contro il Monza. Il problema non dà pace al senegalese, che continua a sentire dolore.

In forte dubbio la sua presenza per Lazio Napoli di sabato, per non dire che è già out. Ma solamente dopo i controlli del caso potrà arrivare anche l’ufficialità. Lo scrive Il Messaggero.