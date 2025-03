Infortunio Dele-Bashiru: ecco quando può rientrare

In casa Lazio continuano ad arrivare aggiornamenti dall’infermeria e in queste ore sono emerse novità importanti su Dele-Bashiru

Ora la Lazio è proiettata sulla gara di ritorno di Europa League, in programma giovedì contro il Viktoria Plzen, con Baroni che sta ancora cercando di capire su quali uomini potrà fare affidamento.

Già, perchè come riportato dal Corriere dello Sport, Castellanos e Tavares saranno della partita e quindi potranno dare il loro contributo qualora venissero chiamati in causa. Diversa è la situazione legata a Dele-Bashiru, che come spiegato anche da Baroni aveva avvertito un fastidio e ha preferito non giocare. Il centrocampista resterà a riposo per 3 giorni e poi si valuterà se impiegarlo o meno.