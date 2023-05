Infortunio Cataldi, oltre venti giorni di stop: Sarri arrabbiato con lo staff per la gestione

Non sembra aver ancora superato dai suoi problemi Danilo Cataldi, centrocampista fondamentale per la Lazio, ormai fermo ai box da quasi 21 giorni.

Come riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri, oltre ad essersi arrabbiato con lo staff per la gestione del centrocampista, ha un piccolo barlume di speranza nel recuperare il calciatore almeno per l’ultima giornata di campionato.